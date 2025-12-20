Ingresar
En medio de los rumores con Boca, Paulo Dybala fue titular en la Roma, que cayó ante la Juventus

La Loba no pudo imponerse en el clásico y cayó por 2-1 este sábado, en la fecha 16 de la Serie A.

Hoy 19:47
Paulo Dybala

En medio de todos los rumores que lo vinculan con Boca, Paulo Dybala volvió a Turín para jugar en su antigua casa, la Juventus, aunque esta vez como futbolista de la Roma. Y los hinchas de la Vecchia Signora le demostraron todo su cariño: desde carteles de agradecimiento hasta aplausos. Aunque no todo fue color de rosas para el argentino, porque la Loba no pudo imponerse en el clásico y cayó por 2-1 este sábado, en la fecha 16 de la Serie A.

La Joya, quien partió desde el arranque junto a su par argentino, Matías Soulé, tuvo pocas incidencias en un partido en el que solo jugó 56 minutos. Y sus mejores chances se vieron en la primera mitad, donde remató dos veces: una a partir de una buena jugada construida por él y otra tras un pase al medio. Sin embargo, no pudo transformar esas situaciones en gol en ninguna de las dos oportunidades.

Tras unos pocos minutos más en la segunda mitad, Gian Piero Gasperini, DT de la Loba, decidió reemplazarlo por Tommaso Baldanzi, ya con la Roma abajo por 1-0, y allí se terminó el partido del cordobés, que no volverá a jugar hasta el lunes 29 de diciembre, cuando reciba a la Genoa, por la fecha 17.

