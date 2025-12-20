Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable

La exmandataria ingresó al centro de salud Otamendi y la intervención por apendicitis se realizó con éxito.

Hoy 23:26

La expresidenta Cristina Kirchner fue operada con éxito de un cuadro de apendicitis y pasará esta noche en el Sanatorio Otamendi.

Había presentado “dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo”, informó la dirección médica de la institución privada; y por ese motivo, fue autorizada a través de la Justicia para ser trasladada.

“Los médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva”, indicaron desde su entorno a este medio.

En el parte médico difundido esta noche por el Sanatorio, detallaron que la expresidenta “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

Mientras tanto, en la puerta de la clínica, dirigentes cercanos y militantes hacen una vigilia para acompañarla. “Nunca caminarás sola” es la leyenda de una de las banderas que colgaron.

El Sanatorio Otamendi es donde la expresidenta se atiende ante emergencias médicas. En 2021, se realizó allí una histerectomía, que implica la resección quirúrgica del útero.

No fue esa la única intervención a la que se sometió. Cuando todavía era presidenta, en 2012, le extirparon un tumor de la glándula tiroides, en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

Vigilia frente al Sanatorio

Fernández de Kirchner tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento de calle San José 1111 luego de ser condenada en la causa conocida como Vialidad. Hasta hoy, pasó 192 días encerrada en su casa.

La Justicia limitó las visitas que puede recibir, así como también el tiempo de sus reuniones. Además, debe utilizar en todo momento una tobillera electrónica.

Días atrás fue autorizado un pedido que hizo su defensa para que pueda acceder y permanecer por dos horas en la terraza de su edificio.