El Tribunal de la AdC le dio el partido ganado a Independiente BBC sobre Colón

Tras el silencio del club santafesino ante los requerimientos oficiales, se determinó como ganador del encuentro al elenco santiagueño en la Liga Argentina.

Hoy 21:04

El Tribunal de Competencias de la Asociación de Clubes emitió su resolución sobre el partido entre Colón de Santa Fe e Independiente BBC de Santiago por la Liga Argentina que se disputó el pasado jueves 18 y que fue suspendido.

Qué fue lo que pasó

El encuentro se detuvo luego de que se registrara una falla en el reloj de posesión al regreso del entretiempo. Según se informó, el inconveniente técnico se detectó cuando los equipos estaban por iniciar el tercer cuarto. Personal del club local intentó solucionar el desperfecto, pero tras cumplirse la hora de tolerancia reglamentaria, el problema no pudo resolverse y los árbitros dieron por interrumpido el juego.

Resolución

Ante la falta de descargo por parte de Colón y no existiendo elementos que permitan apartarse del informe arbitral, el Tribunal tomó como válidas las actuaciones del juez, las cuales fueron corroboradas mediante el análisis del partido en la plataforma Básquet Pass. En ese marco, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 254.2 de las Reglas Generales de la temporada, se resolvió dar por finalizado el partido.

De esta manera, el encuentro fue adjudicado con marcador de 20 a 0 a favor de Independiente BBC, otorgándole dos puntos al conjunto santiagueño y un punto a Colón de Santa Fe, tal como lo establece el reglamento vigente.