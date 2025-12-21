Un hombre habría intentado evadir un control y atropelló a una agente policial

Milagros Cuello, de 24 años, fue embestida por una camioneta mientras cumplía servicio en un puesto señalizado. El conductor, un hombre de 50 años, fue detenido y podría ser imputado por homicidio culposo. Ocurrió en Córdoba.

Hoy 07:29

Una joven agente de la Policía Rural de Córdoba murió este sábado tras ser atropellada en plena tarea de control vehicular sobre la ruta nacional 9, a la altura del acceso sur a la ciudad de Oliva. La víctima fue identificada como Milagros Cuello, de 24 años, con domicilio en la capital provincial y destinada desde hacía un tiempo al destacamento local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, donde personal policial había instalado y señalizado un puesto de control. Pese a ello, el conductor de una camioneta Ford F-100, un hombre de 50 años, arrolló a la oficial por causas que aún se investigan.

Cuello fue asistida de inmediato y trasladada al hospital de Oliva, donde falleció producto de las graves lesiones. Dos efectivos que se encontraban junto a ella presenciaron la secuencia sin resultar heridos.

El conductor quedó detenido de inmediato y, tras someterse a un test de alcoholemia, fue confirmado que no tenía alcohol en sangre. Sin embargo, las autoridades judiciales anticiparon que podría enfrentar cargos por homicidio culposo. El caso quedó inicialmente bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, aunque se prevé su pase a la fiscalía de Oliva dirigida por Mónica Biandrate.

Hasta el momento no existen precisiones sobre la mecánica del siniestro. Algunas versiones señalan que el hombre habría intentado esquivar el control, mientras que desde la Patrulla Rural remarcaron que la zona estaba correctamente señalizada y que será la investigación la que determine por qué perdió el control del vehículo.

Tras conocerse el fallecimiento, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar y destacó la entrega profesional de la agente. “Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”, afirmó.

El funcionario subrayó el impacto institucional de la tragedia: “No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar. Su partida nos golpea de lleno, como institución y como familia policial”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación también manifestaron condolencias a la familia de la víctima y a la fuerza. “Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida”, indicaron en un comunicado.