Ahorrar en Navidad: las claves para armar la mesa sin gastar de más

Con precios en alza y productos tradicionales difíciles de conseguir, especialistas recomiendan anticipación, compras inteligentes y alternativas culinarias para sostener el espíritu navideño sin gastar de más.

Hoy 07:38

La llegada de la Navidad suele implicar un incremento del gasto doméstico y un desafío para las familias que buscan mantener sus tradiciones sin comprometer el presupuesto. Armar la mesa navideña exige planificación, comparación de precios y creatividad culinaria para que la celebración no se convierta en una carga económica.

La especialista financiera Lynn Beattie, consultada por The Independent, aconseja organizarse antes de salir de compras, con una lista detallada y un cálculo preciso de porciones según el número de comensales. De este modo se evitan compras impulsivas, desperdicio de alimentos y gastos innecesarios. “La cena de Navidad es simplemente un asado glorificado”, sintetiza Beattie, quien sostiene que anticipar las adquisiciones permite aprovechar ofertas y controlar mejor el gasto.

Uno de los principales obstáculos es el precio del lechón, un clásico de las mesas festivas en Argentina. En muchas regiones hay escasez de stock y valores elevados, lo que obliga a pensar alternativas. Cocineros y especialistas recomiendan cortes accesibles de pollo, carne vacuna o cerdo, además de opciones vegetarianas como arrollados de vegetales, tartas y ensaladas. Estas preparaciones permiten sostener variedad y sabor sin impactar en el bolsillo.

Para quienes no desean resignar tradición, otra estrategia consiste en optar por cortes pequeños o comprar en carnicerías barriales, donde suele haber mejor disponibilidad y precios más competitivos. El lechón congelado también aparece como una alternativa más económica frente al producto fresco.

Cocinar en casa es otro recurso para reducir costos sin resignar sabor. Ensaladas frescas, vegetales al horno, papas doradas, budines caseros, sopas frías y postres cítricos permiten controlar la calidad de los ingredientes y bajar el ticket final. Además, preparar la mesa en familia puede transformarse en parte del ritual navideño y un modo de compartir tiempo.

Diciembre también activa promociones específicas en cadenas de supermercados, programas de beneficios, billeteras virtuales y tarjetas con reintegros. Estas rebajas abarcan carne, bebidas y productos de almacén esenciales para las fiestas. Comparar catálogos, segmentar compras entre mayoristas, supermercados y comercios barriales, y aprovechar los días de descuento puede generar una diferencia considerable.

A esto se suma la llamada “guerra de las verduras”, que en la semana previa a Navidad reduce los precios de productos clave como papa, zanahoria, batata, cebolla y acelga. Estas ofertas fortalecen la compra anticipada de guarniciones y verduras para ensaladas, siempre que se realice una correcta conservación.

El costo energético también ocupa un lugar central. Ante el aumento de tarifas, muchas familias adoptan métodos de cocción más eficientes: airfryers, ollas eléctricas y electrodomésticos de bajo consumo permiten preparar carnes y guarniciones con menos gasto que el horno tradicional.

En síntesis, la anticipación y el control de la compra, la elección de materias primas accesibles, la cocina casera y el uso estratégico de descuentos y promociones permiten sostener una mesa navideña sabrosa y variada sin desbordar el presupuesto. Ajustar no significa renunciar: se trata de celebrar con cuidado, creatividad y buena organización.