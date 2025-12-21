Tras su salida de River, Borja tiene prácticamente definido su futuro: ¿llega a Boca?

El delantero colombiano tiene muy avanzada su llegada al club en el que firmaría por dos años.

Hoy 08:38

El ciclo de Miguel Borja en River está llegando a su fin. Luego de quedar relegado en la consideración de Marcelo Gallardo, que ni siquiera lo convocó en los últimos partidos, el delantero colombiano finalizará su contrato el 31 de diciembre y se marchará en condición de libre.

En medio de los rumores que lo vincularon con Boca, el futuro del atacante de 32 años parece estar lejos del fútbol argentino. Según se pudo saber, Borja tiene muy avanzada su llegada a Cruz Azul y firmaría un contrato por dos temporadas con el club mexicano, que viene de caer en las semifinales de la Liga MX y de ser eliminado por Flamengo en los cuartos de final de la Copa Intercontinental.

Durante los últimos días, la posibilidad de que el colombiano recalara en el Xeneize tomó fuerza, especialmente tras declaraciones de su entorno. A Juan Román Riquelme, presidente del club de la Ribera, siempre le gustó el estilo del delantero y la necesidad de sumar un número 9 era concreta, con Milton Giménez en bajo nivel y Edinson Cavani condicionado por las lesiones.

Sin embargo, en La Bombonera mantuvieron una postura clara: no salir a buscarlo ni ofrecerle un contrato. La idea era que el propio jugador manifestara un interés real en privado, algo que nunca ocurrió. Mientras Boca aguardó, Cruz Azul avanzó y quedó a un paso de quedarse con sus servicios.

El ciclo de Miguel Borja en River

Borja llegó a River a mediados de 2022 y, en poco más de tres años, disputó 159 partidos oficiales, en los que convirtió 62 goles. Su mejor etapa se dio en 2023, cuando fue pieza clave en la obtención de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones bajo la conducción de Martín Demichelis, rendimiento que logró sostener en parte durante 2024 con el regreso de Gallardo.

No obstante, el cierre de su etapa en Núñez fue de mal en peor: una prolongada sequía goleadora, bajos rendimientos y penales errados terminaron por quebrar la relación con el hincha. Así, el colombiano se encamina a una salida por la puerta de atrás, con destino casi asegurado en el fútbol mexicano.