El Aston Villa del Dibu Martínez enfrenta al Manchester United en un duelo que promete

Los Villanos se miden con los Diablos Rojos por la fecha 17 de la Premier League.

Hoy 09:18

Aston Villa, con Emiliano “Dibu” Martínez como una de sus figuras, recibirá este domingo al Manchester United en el marco de la fecha 17 de la Premier League, en un duelo clave para ambos equipos en la recta final del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se disputará desde las 13.30 horas de la Argentina en el Villa Park de Birmingham y contará con transmisión en vivo a través de Disney+. El equipo del arquero argentino buscará hacerse fuerte como local ante un United que intenta ganar regularidad en la temporada.

El conjunto dirigido por Unai Emery llega con la intención de seguir sumando puntos que lo mantengan en la pelea por los puestos de clasificación a las copas europeas, mientras que los Diablos Rojos necesitan un triunfo para no perder terreno en la tabla.

Probables formaciones

Aston Villa: Bizot; Maatsen, Lindelöf, Konsa, Cash; Onana, Kamara; Tielemans, McGinn, Rogers; Watkins.

Manchester United: Lammens; Shaw, Heaven, Yoro; Mount, Mbeumo, Dalot, Casemiro; Fernandes, Diallo, Cunha.