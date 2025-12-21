Quimsa recibe a Platense buscando volver al triunfo en la Liga Nacional

La Fusión enfrenta al Calamar esta noche desde las 21.30 en el estadio Ciudad.

Hoy 09:17

Quimsa vuelve a presentarse ante su gente con el objetivo claro de volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquet. Luego de una gira exigente por Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, la Fusión regresa al Estadio Ciudad para recibir este jueves a Platense, desde las 21.30, con transmisión de Básquet Pass.

El equipo dirigido por Leandro Ramella cerró su periplo como visitante con saldo equilibrado: una valiosa victoria ante Ferro Carril Oeste por 92-89 y una derrota frente a Gimnasia de Comodoro por 86-78. Con esos resultados, Quimsa se ubica en el puesto 13 de la tabla, con un récord de 6 triunfos y 7 caídas, y buscará hacerse fuerte en casa para escalar posiciones.

Del otro lado estará Platense, que continúa su gira por el norte del país. En su primera presentación cayó ante Olímpico por 94-88, resultado que dejó al Calamar con un balance de 7 victorias y 7 derrotas, ocupando el 12° lugar en las posiciones.

El antecedente juega a favor del elenco santiagueño: Quimsa y Platense se enfrentaron en 12 oportunidades, con todas las victorias para la Fusión.

Con el respaldo de su público y la necesidad de sumar, Quimsa afronta una nueva presentación en casa con la mira puesta en recuperar regularidad y volver a meterse en la pelea de la Liga Nacional.

Quimsa – Platense

Hora: 21.30

TV: Básquet Pass

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero)

Árbitros: Juan José Fernández, Jorge Chávez y Pablo Leyton