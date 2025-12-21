Quimsa se reencontró con el triunfo ante Platense en la Liga Nacional

En el estadio Ciudad, la Fusión se hizo fuerte al imponerse 91 a 74.

21/12/2025

Quimsa construyó una victoria sólida en el Estadio Ciudad desde el arranque del partido. La Fusión se impuso por 91 a 74 en el marco de una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

El local abrió su juego con Johnson y Robinson, en el otro aro apareció Woods con cuatro puntos para responder. Quimsa tuvo buenos pasajes ofensivos sumando con Robinson a distancia además del ingreso de Orresta para adelantarse 26 a 17.

Burgos apareció en Platense pero Meyinsse con una ráfaga de cinco puntos mantuvo diferencias. Triples de Solanas y Robinson siguieron el buen papel en ataque para los dirigidos por Ramella que junto a un rival que estuvo errático hasta que Flor castigó a distancia. Robinson siguió encendido y cerró el primer tiempo para su equipo por 50 a 33.

En el tercer segmento Guerrero y Woods buscaron limar la brecha, en el dueño de casa llegaron las anotaciones con libres de Collomb y un inspirado Robinson. El Calamar pudo descontar con un Woods efectivo, pero el santiagueño recuperó la renta a su favor gracias a la aparición de Figueredo para el 76/54 a falta de diez minutos.

En el final no cambió la historia, la Fusión permitió algunos tantos de Burgos y Franchela pero sumó con Figueredo a distancia y libres de Meyinsse. Triunfo del local por 91 a 74.

Brandon Robinson con 25, Diego Collomb con 14 y Tyron Johnson con 14 fueron los goleadores, del otro lado Derrick Woods 16 puntos.

Quimsa (7 triunfos y 7 derrotas) estará cerrando el 2025 el sábado al recibir a Olímpico en el Estadio Ciudad.