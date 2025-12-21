En vivo: Quimsa recibe a Platense buscando volver al triunfo en la Liga Nacional

La Fusión enfrenta al Calamar esta noche desde las 21.30 en el estadio Ciudad.

Hoy 22:50

Quimsa vuelve a presentarse ante su gente con el objetivo claro de volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquet. Luego de una gira exigente por Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, la Fusión regresa al Estadio Ciudad para recibir este jueves a Platense, desde las 21.30, con transmisión de Básquet Pass.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO