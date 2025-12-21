Aníbal Moreno rompió el silencio y confirmó su llegada a River: "Es una decisión correcta"

El mediocampista participó de un encuentro a beneficio en su Catamarca natal y habló sobre su regreso al fútbol argentino.

Hoy 09:35

Aníbal Moreno volvió a escena en su Catamarca natal y dejó declaraciones que prácticamente confirman su regreso al fútbol argentino para vestir la camiseta de River. El mediocampista de Palmeiras participó este sábado de un partido a beneficio en San Fernando del Valle de Catamarca y, en diálogo con la prensa, alimentó con fuerza la ilusión millonaria.

El volante, que tiene todo acordado para sumarse al equipo que dirige Marcelo Gallardo, se mostró cauto pero contundente al hablar de su futuro. “Hace cuatro horas que no agarro el celular, uno viene aquí a disfrutar. Mi representante sabe que buscamos lo mejor para mí, para mi familia y mi futuro”, expresó.

En esa línea, Moreno dejó una frase que sonó a despedida del fútbol brasileño. “Creo que es una decisión correcta, tengo muchas ganas de comenzar el año, me estoy preparando muy bien y si Dios quiere vamos a estar muy cerca”, aseguró, dando a entender que su llegada a Núñez es cuestión de tiempo.

De concretarse la operación, River sumará a un mediocampista con recorrido internacional, intensidad y buen manejo, una de las prioridades del Muñeco Gallardo para encarar un 2026 en el que el objetivo será volver a pelear fuerte en todos los frentes. Mientras tanto, en Catamarca, Aníbal Moreno ya empezó a despedirse con palabras que ilusionan al mundo millonario.