Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

El Atlético de Madrid goleó al Girona y sigue prendido en la pelea

El Colchonero se impuso por 3-0 como visitante en el marco de la fecha 17 de LaLiga.

Hoy 12:13

TEMAS La Liga de España Club Atlético de Madrid

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Gobierno podría ampliar la denuncia contra la AFA por incumplimientos ante la IGJ
  2. 2. El tiempo para este domingo 21 de diciembre en Santiago del Estero: inestable con alerta por tormentas fuertes
  3. 3. Un hombre fue mordido por su perro en El Zanjón y debió ser hospitalizado
  4. 4. Wanda Nara vende ropa usada y genera polémica por los precios
  5. 5. La Municipalidad celebró el Día Nacional del Tango en plaza Libertad con un encuentro musical
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT