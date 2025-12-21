Romina Malaspina impone tendencia con microbikinis bicolores para el verano 2026

La influencer y DJ anticipó uno de los hits de la próxima temporada con un look de alto verano que ya marca agenda en redes sociales.

Hoy 10:25

Romina Malaspina volvió a captar todas las miradas en redes sociales y se consolidó como referente de moda de cara al verano 2026. A través de sus publicaciones en Instagram, la influencer y DJ mostró microbikinis bicolores, una tendencia que se mantiene firme desde hace varias temporadas y que promete seguir vigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Malaspina apostó por un traje de baño de dos piezas con corpiño triangular simple y bombacha colaless cavada, con tiritas regulables a los costados de las caderas, un diseño que combina minimalismo y sensualidad.

El modelo elegido presenta una base en lila desaturado, acompañada por vivos y breteles en blanco, una combinación de colores que se perfila como una de las más fuertes del próximo verano. El contraste suave entre tonos claros refuerza una estética fresca, moderna y alineada con las nuevas propuestas de alto verano.

Con este look, Romina Malaspina vuelve a ubicarse en el centro de la escena fashion y anticipa cuál será una de las prendas clave del verano 2026, reafirmando su influencia en las tendencias que dominan las redes sociales y la moda de playa.