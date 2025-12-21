Caos y preocupación por un apagón masivo en San Francisco

La falla eléctrica, originada por un incendio, dejó sin luz a gran parte de la ciudad y generó serios inconvenientes en calles, semáforos y locales comerciales.

Un apagón eléctrico masivo afectó a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, durante la noche del sábado. Al menos 130.000 residentes se quedaron sin suministro de energía.

El corte, en medio de los días previos a las fiestas, paralizó la ciudad: hubo calles congestionadas, comercios cerrados y un clima de preocupación entre los vecinos, según reportaron distintos medios y agencias de noticias.

La falla eléctrica afectó a amplias zonas de la ciudad, uno de los principales polos tecnológicos de la costa oeste de Estados Unidos. El impacto se sintió especialmente en los barrios de Richmond, Presidio y áreas cercanas al Parque Golden Gate, donde la oscuridad y la falta de semáforos complicaron la circulación.

Según confirmó el alcalde Daniel Lurie, el apagón fue provocado por un incendio en una subestación eléctrica de Pacific Gas & Electric Company (PG&E). El siniestro se reportó cerca de las 15:15 (hora local) y obligó a una respuesta de emergencia inmediata.

La empresa PG&E, principal proveedora de energía de la zona, informó en un principio que trabajaba junto a los servicios de emergencia y las autoridades municipales para intentar restablecer el servicio.

El corte de energía dejó a oscuras restaurantes, tiendas y hasta las decoraciones navideñas. El Departamento de Gestión de Emergencias advirtió sobre “afectaciones significativas en el tránsito” y recomendó evitar viajes no esenciales. Las agencias de transporte confirmaron que varias líneas de colectivos y trenes omitieron paradas por los cortes de energía.

Horas después del incendio, alrededor de las 16:00 (hora loca), PG&E aseguró haber estabilizado la red y descartó nuevas interrupciones.

En ese contexto, el alcalde Lurie pidió a la población que permaneciera en sus casas y evite circular por la ciudad, especialmente por la llegada de lluvias durante la noche. “Si no necesita salir, quédese en casa”, indicó.