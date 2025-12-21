Ingresar
Con un emotivo mensaje, niños celebraron la Navidad en la Iglesia del Centro de La Banda

Integrantes del Ministerio de Niñez y Pre-adolescentes compartieron una celebración cargada de fe, amor y esperanza, bajo la guía de los pastores Saúl y Elba Sánchez, recordando el verdadero significado de la Navidad.

Hoy 11:24

En el marco de las celebraciones navideñas, los niños del Ministerio de Niñez y Pre-adolescentes de la Iglesia del Centro de la Ciudad de La Banda protagonizaron un emotivo encuentro que conmovió a toda la congregación. 

A través de palabras sencillas y representaciones, transmitieron un profundo mensaje de amor, fe y esperanza, destacando el nacimiento de Jesús como el verdadero regalo de Dios para la Navidad.

La participación de los más pequeños invitó a reflexionar sobre los valores de la unidad, la solidaridad y la alegría propios de esta fecha tan especial. Del encuentro formaron parte familias que se congregan habitualmente en la iglesia, como así también invitados.

