Un referente de Racing no renovará con el club y buscará nuevos destinos

El delantero, quien tuvo pocos minutos en la temporada, no extenderá su vínculo con la Academia.

Hoy 11:42

Se definió el futuro de Luciano Vietto en Racing. El delantero no continuará en el club y le pondrá fin a su segundo ciclo en Avellaneda tras una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

La dirigencia encabezada por Diego Milito resolvió no renovarle el contrato al atacante de 32 años, quien durante gran parte de 2025 estuvo afectado por una pubalgia que lo marginó de varios partidos y le impidió tener regularidad en el equipo de Gustavo Costas.

Vietto había regresado a la Academia a mediados de 2024, pero su rendimiento fue de mayor a menor. Pese a ello, fue parte de un ciclo exitoso a nivel internacional, en el que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Los números del segundo ciclo

En total, el delantero disputó 39 partidos oficiales, 22 como titular, y convirtió ocho goles. En el Torneo Clausura tuvo escasa participación: jugó apenas ocho encuentros, solo cuatro desde el arranque. Su último gol fue de penal, en el triunfo como local frente a Aldosivi.

Lo que viene para Vietto

Con su salida confirmada, Luciano Vietto espera ahora ofertas del exterior para continuar su carrera y relanzar su trayectoria fuera del fútbol argentino.

De esta manera, el atacante se convierte en la tercera baja confirmada de Racing para 2026, sumándose a Gabriel Arias y Facundo Mura, quien tiene prácticamente todo acordado para incorporarse al Inter Miami de Lionel Messi.