El municipio erradicó basurales en diferentes sectores

Hoy 11:52

La municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó trabajos de limpieza y erradicación de basurales en diferentes sectores de la ciudad.

Según se informó, estos trabajos se realizaron durante la semana pasada en el barrio Parque, sobre la Avenida del Libertador y en la calle Pedro León Gallo, dónde se limpiaron basurales de diferentes dimensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio solicita la colaboración de los vecinos para prevenir la creación de estos focos infecciosos y denunciar a las personas desaprensivas que arrojan residuos, restos de poda y escombros en la vía pública.

Reafirmando que desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa trabajando activamente para erradicar los focos infecciosos que son aptos para la reproducción de mosquitos y otras alimañas que ponen en riesgo la calidad de vida de los vecinos.