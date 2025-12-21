Estalló Vinicius Jr: fue silbado en el Bernabéu, cambió la foto de perfil y subió un enigmático posteo

El brasileño fue reprobado al salir en el cierre del partido y tuvo una furiosa reacción en las redes sociales.

Vinícius Junior volvió a quedar en el centro de la escena en el Santiago Bernabéu, pero esta vez por un motivo incómodo. El brasileño fue silbado por gran parte del estadio al ser reemplazado en el partido entre Real Madrid y Sevilla, encuentro en el que extendió su racha negativa a 14 partidos sin convertir.

La reprobación se hizo más fuerte a siete minutos del final, cuando Xabi Alonso decidió sacarlo del campo para el ingreso de Gonzalo. El cambio se demoró porque Vinícius le entregó el brazalete de capitán a Thibaut Courtois, y durante todo ese lapso los silbidos no cesaron.

Los primeros murmullos ya se habían escuchado cuando su nombre fue anunciado en la formación inicial y se intensificaron tras una de sus primeras intervenciones ofensivas, en la que intentó superar a dos defensores del Sevilla sin éxito.

Una sequía que preocupa

Vinícius se fue al banco sin rematar al arco y acumuló 1.115 minutos sin festejar un gol con la camiseta del Real Madrid, contando tiempo adicional. Una sequía que terminó por agotar la paciencia de parte del público merengue.

Tras el partido, Xabi Alonso se refirió a la situación en conferencia de prensa. “La hinchada puede expresar su opinión y se puede mejorar, pero hay que valorar el momento del equipo. Ahora vamos a mejorar”, afirmó el entrenador, quien aclaró que no habló con el jugador sobre cómo le afectaron los silbidos.

Reacción en redes y dudas a futuro

Luego del encuentro, la reacción del brasileño no tardó en llegar. En su cuenta de Instagram, Vinícius cambió su foto de perfil, reemplazando una imagen con el Real Madrid por otra con la camiseta de Brasil, y además publicó una historia con tres puntos suspensivos, un gesto que no pasó desapercibido.

Este episodio vuelve a instalar interrogantes sobre su renovación contractual, teniendo en cuenta que su vínculo con el club finaliza el 30 de junio de 2027 y que las conversaciones aún no están cerradas.

Mbappé, la otra cara

Mientras tanto, el Real Madrid encontró tranquilidad en Kylian Mbappé, quien selló el 2-0 ante Sevilla, alcanzó un récord histórico de Cristiano Ronaldo y se consolidó como la gran figura del equipo en el cierre del año.

En contraste, el presente de Vinícius Junior atraviesa su momento más delicado desde su llegada al club, con el respaldo del cuerpo técnico pero bajo la atenta mirada —y el juicio— de su gente.