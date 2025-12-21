Ingresar
Se continúan realizando actividades de prevención y concientización del VIH/Sida

Dicha actividad tuvo lugar en la feria municipal ubicada sobre calle Alem.

Hoy 12:34
La Banda

La Municipalidad de La Banda, desde el área de salud continúa realizando actividades en el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Sida” con el objetivo de impulsar la conciencia colectiva y promover la prevención de esta enfermedad.

Dicha actividad tuvo lugar en la feria municipal ubicada sobre calle Alem donde se realizó vacunación, testeos de VIH y sífilis, entrega de preservativos, controles de presión arterial y gestión de turnos con especialistas.

Desde el área se celebró la adhesión de la comunidad y el compromiso de sus equipos de trabajo y se anticipó que se continuará impulsando este tipo de actividades con el objetivo de seguir reduciendo brechas en el acceso oportuno al diagnóstico y el cuidado de cada paciente.

