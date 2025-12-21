Se reprogramó para el lunes 22 la gran “Fiesta Navideña” en la Plaza Belgrano

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas culturales y recreativas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani.
En el marco de los festejos de fin de año organizados por la Municipalidad de La Banda, la Plaza Manuel Belgrano volverá a llenarse de ritmo, color y alegría con la realización de una Fiesta Navideña, que se llevará a cabo el lunes 22 a partir de las 19.30 horas.
Durante la jornada, los vecinos podrán disfrutar de una feria de emprendedores, shows musicales, bailes, artistas callejeros y una atractiva exposición de autos y motos antiguas, en un espacio pensado para compartir en familia y celebrar el espíritu navideño.
En este sentido, se dio a conocer que estarán presentes Coro Santa Cecilia, Lemuel Ferrari, Luciana Sánchez, “Por Siempre Quinteto” y las academias de danzas folclóricas municipales.
Asimismo, estarán presentes la Agencia NG Models, y tendrá lugar una exposición de autos y motos antiguos.
Además de que se realizará una Santa Misa presidida por los sacerdotes Luis Cruz y Gastón Cuello.
Desde el municipio se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta recreativa y cultural, que busca fortalecer el encuentro, acompañar a los emprendedores locales y brindar espectáculos gratuitos para todas las edades.
