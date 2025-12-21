Conmoción en San Luis: una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas

La Policía intervino luego de que una vecina manifestara su preocupación al no poder contactarse con ellas.

Hoy 12:42

Una mujer y a su hija de 13 años fueron asesinadas a puñaladas en su casa de San Luis. La policía busca ahora a una joven como principal sospechosa.

El hallazgo ocurrió en la mañana de este sábado, cuando el personal de la Comisaría 10° llegó a la vivienda ubicada sobre la calle Leonismo Argentino del barrio San José, en Villa Mercedes. Una vecina fue quien alertó al 911 luego de intentar contactarse con las víctimas y no conseguirlo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar descubrieron que la mujer, identificada como Vanesa Zanni, de 45 años, y su hija de 13, estaban muertas y presentaban signos de violencia.

De esta manera, la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, ordenó que se realicen pericias en el lugar para recolectar pruebas que ayuden a determinar lo sucedido.

Según informaron los medios locales, Zanni había formado parte del programa “Familia Solidaria”, a través del cual hospedaba a chicos y jóvenes que, por problemas familiares, sociales y disposiciones judiciales, no podían estar al cuidado de sus padres, familiares o directamente carecían de hogar.

En los últimos días, de acuerdo a la versión de una vecina, una joven de 21 años habría estado frecuentando el domicilio de las víctimas y ahora es intensamente buscada.

De acuerdo a lo precisado por fuentes policiales, esa misma chica había desaparecido de su casa días atrás y su padrastro había realizado una denuncia por averiguación de paradero. En aquel momento, finalmente, apareció pero ahora no se sabe nada de ella.

Si bien está siendo investigada y buscan dar con la joven -y con un hombre que la estaría acompañando-, hasta el momento no se informó que haya pruebas en su contra. De igual manera, la fiscal considera clave su testimonio ante la posibilidad de que haya presenciado los asesinatos o tenga datos para aportar.

La causa se mantiene bajo estricta reserva y en las próximas horas la fiscalía continuará con las tareas de investigación: entrevistará a los vecinos, realizará un análisis de comunicaciones y profundizará los peritajes en manos del Departamento de Homicidios.

Además, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de la mujer y su hija.