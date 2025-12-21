Ingresar
Buscan intensamente a “Pizza”, una gatita perdida en el barrio Juramento

La mascota se extravió el pasado 17 de diciembre y presenta características particulares que facilitan su identificación. Solicitan la colaboración de los vecinos.

Hoy 12:50
Pizza

Una familia se encuentra en la búsqueda de “Pizza”, una gatita que se perdió el pasado 17 de diciembre en la zona del barrio Juramento

La mascota tiene una característica muy particular: posee un solo ojito, con una apariencia similar a estar delineado, lo que la hace fácilmente reconocible.

Además, se encuentra castrada y no suele dejarse alzar. Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, solicitan comunicarse a los teléfonos 3855 746274 o 385 5867931.

Desde la familia agradecen la colaboración de los vecinos y apelan a la solidaridad para lograr que Piza pueda regresar a su hogar.

