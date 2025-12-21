Nico González salió lesionado en la victoria del Atlético de Madrid y encendió las alarmas en la Selección Argentina

El extremo tuvo se retiró con gestos de dolor en el triunfo del Colchonero ante Girona por LaLiga.

Nicolás González encendió las alarmas en la Selección Argentina tras salir lesionado durante la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 ante Girona, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de LaLiga. El extremo quedó a la espera de estudios médicos para determinar la gravedad de la molestia.

La lesión se produjo cuando el atacante argentino fue a correr un pase en profundidad y debió frenar de manera repentina. De inmediato, se tomó la parte posterior de la pierna derecha y se dejó caer al piso, con evidentes gestos de dolor en la zona del isquiotibial o cuádriceps posterior. La situación obligó a su salida del campo y generó preocupación tanto en el banco del Colchonero como en el entorno de la Albiceleste.

Nico venía siendo una de las opciones habituales en el frente ofensivo del equipo de Diego Simeone, por lo que una eventual baja representaría un contratiempo para el Atlético en el tramo final del año. En las próximas horas se le realizarán estudios médicos para conocer el alcance de la molestia y el tiempo estimado de recuperación en caso de confirmarse una lesión.

La evolución del futbolista también será seguida de cerca por la Selección Argentina, que monitorea la situación de sus jugadores en Europa pensando en los compromisos que se avecinan, con el Mundial 2026 en el horizonte. Mientras tanto, en Madrid aguardan el parte oficial para saber si se trata solo de una molestia o de una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas.