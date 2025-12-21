Ingresar
“Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”, el mensaje de Máximo Kirchner

El hijo de la expresidenta expresó su reconocimiento a la militancia por el apoyo y la cercanía en este momento.

Hoy 13:35

El diputado nacional, Máximo Kirchner, agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento de la gente a su madre, Cristina Kirchner, en medio de su internación por la operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

El hijo de la expresidenta se expresó agradecido por la compañía de la militancia, compartiendo en sus redes sociales diferentes imágenes de las personas que se congregaron en las puertas del hospital porteño.

A las fotografías en las que se destacan pancartas como “Nunca caminarás sola”, “Cristina siempre con vos”, “Fuerza Cristina”, Maximo sumó un pequeño texto en el que manifestó “gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.

