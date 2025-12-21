Mitre acordó la llegada de tres nuevos refuerzos y va por un delantero de jerarquía

El Aurinegro sigue activo en el mercado de pases buscando potenciar su plantel de cara a la próxima temporada.

Hoy 13:47

Mitre continúa moviéndose con decisión en el mercado de pases y ya confirmó tres refuerzos ofensivos de cara a la temporada 2026.

Los nombres ya abrochados son Claudio Salto, Juan Pablo Zárate y Enzo Avaro, todos atacantes que llegan para potenciar un sector clave del equipo que conduce Carlos Mayor. Salto, bonaerense de 30 años, viene de jugar en San Miguel y cuenta con un recorrido destacado en el ascenso, además de haber debutado en Primera División con River Plate, y pasos por Güemes y Defensores de Belgrano.

Otro de los refuerzos es Juan Pablo Zárate, delantero cordobés de 34 años, con amplia trayectoria en el fútbol de ascenso. El atacante tuvo un paso por Sarmiento de La Banda en 2014, viene de jugar en Excursionistas y también defendió las camisetas de Flandria, All Boys y Belgrano, entre otros clubes.

A la lista se suma Enzo Avaro, delantero de 26 años, procedente de Sportivo Belgrano de San Francisco. El atacante también registra pasos por Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela y San Martín de San Juan, aportando juventud y experiencia al frente de ataque.

Pero Mitre no se conforma y apunta alto: el gran objetivo es Gustavo “Tortuga” Fernández, delantero surgido en River Plate de paso por Deportivo Riestra en la Liga Profesional y proveniente de Gimnasia de Jujuy. Las tratativas están avanzadas y, de concretarse, sería un refuerzo de lujo para el conjunto santiagueño.

Cabe recordar que anteriormente ya habían sido confirmadas las incorporaciones del arquero Ignacio Pietrobono, el defensor Martín Vázquez, el lateral Martín Rodríguez y el mediocampista Maximiliano Romero, todos pensados para darle mayor solidez y variantes al plantel.

El plantel de Mitre, bajo las órdenes de Carlos Mayor, retomará los entrenamientos el próximo sábado 3 de enero, dando inicio formal a la preparación para una temporada en la que el Aurinegro buscará ser protagonista.