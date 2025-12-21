River sigue apostando fuerte en el mercado de pases y le apuntó a una figura de Racing y a otra de San Lorenzo

El Millonario continúa moviéndose con el objetivo de potenciar su plantel de cara a la próxima temporada.

Hoy 15:13

River se mueve fuerte en el mercado de pases y apunta a reforzar dos sectores clave del equipo de Marcelo Gallardo: los laterales y la zaga central. En ese contexto, el Millonario avanzó por Facundo Mura, quien quedará libre de Racing, y abrió negociaciones con San Lorenzo por el colombiano Johan Romaña.

El nombre que más rápido tomó fuerza es el de Facundo Mura. El lateral derecho no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Racing, que vence a fin de año, y cuando parecía tener todo encaminado para irse al Inter Miami, apareció River y cambió el escenario. Según pudo confirmarse, desde Núñez ya se contactaron directamente con el jugador, quien pidió 72 horas para definir si acepta la propuesta del club argentino o emigra a la MLS para ser compañero de Lionel Messi.

Si bien River tiene como titular indiscutido a Gonzalo Montiel, la posible salida de Fabricio Bustos, de flojo cierre de temporada, abre una ventana para sumar competencia. Además, Mura puede desempeñarse como lateral izquierdo, un puesto donde el cuerpo técnico también busca refuerzos. No es un nombre nuevo para Gallardo: en 2021 ya había sido sondeado, aunque en ese momento terminó yéndose a préstamo a Colón.

Durante el 2025, Mura fue mayormente suplente de Gastón Martirena en Racing, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, aunque acumuló una importante experiencia: 148 partidos y 12 goles con la Academia. En su palmarés figuran la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones 2022, la Sudamericana 2024, la Recopa 2025 y la Copa de la Liga 2021 con Colón.

En paralelo, River negocia con San Lorenzo por Johan Romaña. El club de Núñez inició gestiones formales para comprar el 50% de la ficha del marcador central colombiano, una operación que avanza con cautela debido a la compleja situación institucional del Ciclón. Las charlas, encabezadas por el intermediario Mariano Barnao, están activas tanto con la dirigencia azulgrana como con el entorno del futbolista.

Desde River, el principal foco de atención no está puesto en el jugador sino en el escenario de incertidumbre dirigencial que atraviesa San Lorenzo, lo que obliga a manejar la negociación con prudencia. Aun así, el interés es concreto y Romaña encaja en el perfil que busca Gallardo: defensor con rodaje en el fútbol argentino y margen de crecimiento.

En medio de este contexto, el propio Romaña alimentó las especulaciones con una historia en Instagram que no pasó desapercibida: “Todo pasa”, acompañada por una imagen suya pensativo. Un mensaje breve, pero sugestivo, que refuerza la sensación de que su futuro podría estar lejos de Boedo.

Con Mura y Romaña en carpeta, River acelera un mercado de pases que promete ser intenso, con el objetivo claro de potenciar el plantel y llegar reforzado a los desafíos de la próxima temporada.