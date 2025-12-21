Intensa búsqueda de “Zam” en el barrio 25 de Mayo tras extraviarse durante la tormenta

El animal se perdió anoche en medio del temporal, en la zona de la ampliación 540 Viviendas. Sus dueños piden colaboración a los vecinos para poder encontrarlo.

Hoy 15:21

Durante la noche del sábado, en plena tormenta, se extravió “Zam”, en el barrio 25 de Mayo, en cercanías de ampliación 540 Viviendas, Mama Antula y el barrio Tabique.

Según indicaron sus dueños, el animal se habría desorientado por las fuertes lluvias y el viento, perdiéndose alrededor de ese horario. Desde entonces, se inició una búsqueda intensa por la zona y barrios aledaños.

La familia solicita la colaboración de la comunidad y pide que ante cualquier dato certero, se comuniquen de inmediato a los siguientes números:154049688 o 156187089.

Cualquier información puede ser clave para lograr reencontrar a Zam. Se agradece difundir.