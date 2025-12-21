Insólita fuga en Córdoba: ladrones chocaron entre sí tras robar una moto

Dos hombres fueron aprehendidos luego de protagonizar un accidente entre ellos mientras huían tras cometer el delito.

Hoy 15:53

Dos hombres de 21 y 31 años fueron detenidos en las últimas horas en barrio San Fernando, en la ciudad de Córdoba, luego de robar una motocicleta y protagonizar un insólito choque mientras intentaban escapar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo en calle Rafael García al 3200, donde efectivos policiales interceptaron a los sospechosos tras el hecho delictivo. Según se informó, ambos se desplazaban en una motocicleta Brava Nevada 110 cc cuando uno de ellos descendió del rodado y le sustrajo una moto marca Rouser a una joven de 26 años en la vía pública.

Al intentar darse a la fuga, el ladrón colisionó contra la motocicleta en la que se movilizaba su cómplice, lo que provocó la caída de ambos sobre la carpeta asfáltica. A raíz del impacto, los dos hombres sufrieron heridas de carácter leve.

Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y asistió a los involucrados, a quienes se les diagnosticaron politraumatismos. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital de Urgencias en calidad de aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.