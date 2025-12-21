Ingresar
Policiales

Un joven fue brutalmente golpeado durante un intento de robo en Añatuya

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en avenida 25 de Mayo. El agresor, con frondoso prontuario, es intensamente buscado por la policía.

Hoy 16:15

Un violento episodio de inseguridad sacudió la madrugada de este domingo en la avenida 25 de Mayo. Un joven trabajador fue abordado por un delincuente con frondoso prontuario quien, al no lograr su cometido de robo, le propinó una feroz golpiza que le provocó heridas de consideración en el rostro.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la mañana, cuando la víctima, identificada como Gómez, residente del barrio Campo Rosso, caminaba por la mencionada avenida. Según consta en la denuncia, fue interceptado por un sujeto conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de "Ciruja", con domicilio en el barrio La Merced.

Bajo amenazas, el agresor exigió la entrega de su teléfono celular y su abrigo. Ante la resistencia de la víctima, el delincuente reaccionó con extrema violencia, golpeándolo repetidamente con los puños. Producto del ataque, Gómez sufrió un corte profundo en el rostro y debió recibir asistencia médica, mientras que el atacante huyó del lugar al no poder concretar el robo.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal de turno, la Dra. Alejandra Sobrero, quien calificó el hecho como robo en grado de tentativa y lesiones. La magistrada ordenó la inmediata aprehensión del sospechoso en la vía pública y dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del ataque. Actualmente, la policía local trabaja intensamente para dar con el paradero del delincuente, quien ya es un conocido de la justicia por sus múltiples antecedentes.

