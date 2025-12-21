Ingresar
River negocia con San Lorenzo por el colombiano Johan Romaña

El Millonario inició contactos formales para comprar el 50% del pase del defensor colombiano. La operación avanza, pero en Núñez manejan todo con cautela por el contexto institucional que atraviesa el Ciclón.

River empezó a moverse en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Jhohan Romaña. El club de Núñez ya negocia con San Lorenzo la adquisición del 50% de la ficha del marcador central colombiano, en una gestión que tuvo contactos directos entre dirigentes y el entorno del futbolista.

Las charlas están bien encaminadas tanto con el jugador como con la dirigencia azulgrana. La negociación es llevada adelante por Mariano Barnao, intermediario habitual en este tipo de operaciones, y apunta a reforzar la zaga central de cara a la próxima temporada, una de las prioridades del cuerpo técnico.

De todos modos, en Núñez avanzan con prudencia. El foco no está puesto en Romaña ni en su representante, sino en la compleja situación institucional de San Lorenzo y la incertidumbre que rodea a la conducción encabezada por Marcelo Moretti, un factor que obliga a River a actuar con cuidado pese al interés concreto.

En medio de las gestiones, el propio Romaña dejó una señal sugestiva en redes sociales. El defensor publicó una historia en Instagram con la frase “Todo pasa”, acompañada por una imagen pensativa, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro. Con buen presente en Boedo, el colombiano encaja en el perfil que busca Marcelo Gallardo: defensor joven, con rodaje en el fútbol argentino y margen de crecimiento. Mientras tanto, ambos clubes esperan definiciones para saber si la operación puede cerrarse.

