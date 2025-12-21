Milei reunirá a su Gabinete en Olivos para cerrar el año y definir el rumbo 2026

El Presidente compartirá un asado con sus ministros para evaluar la gestión y fijar prioridades de cara a 2026.

Hoy 17:55

A modo de cierre y balance de fin de año, Javier Milei decidió invitar al Gabinete a un asado en la Quinta de Olivos. El encuentro de este lunes tiene como objetivo realizar un balance del año y trazar los objetivos de la “segunda etapa” de la gestión de cara al 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria incluye al Gabinete nacional –ministros y secretarios–, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a figuras centrales de la mesa política libertaria, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

La residencia de Olivos será así escenario de una foto de unidad, similar a la del año pasado. El 26 de diciembre de 2024 el Presidente realizó una cena en Olivos, también con asado y de carácter informal.

En aquella oportunidad, cada uno de los presentes repasó lo realizado durante el primer año de gestión. Al finalizar, el vocero presidencial compartió en su cuenta de X una foto grupal de los funcionarios sonrientes, con los pulgares para arriba, acompañada del mensaje “Gran momento, gran año, gran futuro”.

Esta vez, el brindis llega con un equipo renovado tras los cambios poselectorales: Diego Santilli en Interior, Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa.

El encuentro nocturno llega en un momento clave de la agenda parlamentaria. Este mismo lunes, la mesa política libertaria mantendrá contactos para pulir la estrategia en el Senado, donde este 26 de diciembre se debatirá el Presupuesto 2026 en una sesión extraordinaria.

En la sesión, LLA también intentará avanzar con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que propone cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.

En el brindis de este lunes a la noche, se espera que Milei resalte los indicadores positivos y presente el 2026 como un año oportuno para consolidar reformas estructurales.