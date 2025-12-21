Estudiantes de Huaico Hondo ya tiene nueva Comisión Directiva: Elio Darío Chávez es el nuevo presidente

En Asamblea General Ordinaria, realizada esta tarde, fue electa la lista “Todos por Estuky”.

Hoy 19:07

En el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada este 21 de diciembre de 2025, el club Estudiantes de Huaico Hondo designó a su nueva Comisión Directiva, resultando electa la lista “Todos por Estuky”. La misma será encabezada por Elio Darío Chávez como Presidente y Esteban Nicolás Cárdenas como Vicepresidente, marcando el inicio de una nueva etapa institucional.

Autoridades electas

Presidente: Elio Darío Chávez

Vicepresidente: Esteban Nicolás Cárdenas Vocales Titulares: 1. Lic. Ramiro Gustavo Banco

2. CPN Ariel Arias Mollica

3. Marcos Federico Gerez

4. Ricardo Eduardo Díaz

5. Manuel René Leal Sandez

6. Ariel Sebastián Pereyra

Vocales Suplentes:

1. Pablo Miguel Taboada

2. Ariel Santillán

3. Daniel Oscar Sandez

4. Segundo Felipe Coronel

Revisadores de Cuentas:

1. Daniel Omar Gauna

2. Miguel Ángel Barrero

Conforme lo establece el Artículo 33° del Estatuto, en la primera reunión que celebre la Comisión Directiva se elegirán, entre sus miembros y mediante votación secreta, los cargos de: Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal 1° Titular, Vocal 2° Titular.

Distinción al Interventor

La nueva Comisión Directiva, presidida por el señor Elio Darío Chávez, reconoció a Pablo Auatt por su gestión como interventor del club. Entre los logros resaltados se encuentra la importante obra de restauración del sistema de riego por aspersión, que ha contribuido significativamente al mejoramiento de las instalaciones.