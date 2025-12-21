El Torneo Regional entra en etapa decisiva: así sigue el camino para los equipos santiagueños

Vélez de San Ramón, Comercio y Central Argentino son los tres representantes de nuestra provincia que siguen en carrera y ya conocen el fixture completo rumbo a la final regional.

Hoy 19:23

El Torneo Regional Amateur entra en su tramo decisivo y tres equipos santiagueños continúan con vida en la competencia. Se trata de Vélez de San Ramón, Comercio Central Unidos y Central Argentino de La Banda, que buscarán seguir avanzando en un certamen que no da respiro.

En la Cuarta Ronda, que se disputará con ida el 4 de enero y vuelta el 11 de enero de 2026, habrá presencia asegurada de un club santiagueño en la siguiente fase, ya que Comercio y Central Argentino se enfrentarán entre sí en un cruce provincial. El partido de ida se jugará con el Albo como local, mientras que la definición será en el Raúl Adolfo Seijas. Por su parte, Vélez de San Ramón se medirá ante Independiente de la Primero de Mayo o Policial de Catamarca, con el primer partido como local y la revancha en condición de visitante.

Superada esta instancia, la Quinta Ronda tendrá lugar el 18 y 25 de enero de 2026. Allí, el ganador del cruce entre Independiente/Policial y Vélez se enfrentará con el ganador del duelo santiagueño entre Comercio y Central Argentino, en una serie de ida y vuelta.

El recorrido continuará en la Sexta Ronda, correspondiente a la Final de Región, que se jugará el 1 y 8 de febrero de 2026.

De esta manera, Vélez de San Ramón, Comercio y Central Argentino ya saben que cada cruce será determinante. El margen es mínimo y el objetivo está claro: seguir avanzando y mantener viva la ilusión del ascenso en el Torneo Regional Amateur.