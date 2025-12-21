Ingresar
River presentó oficialmente a Aníbal Moreno como refuerzo

Este domingo, el mediocampista procedente de Palmeiras selló su vínculo con el club de Núñez hasta diciembre de 2029. La operación se concretó por un total de 7 millones de dólares a cambio de la totalidad de su pase.

Hoy 19:31
Aníbal Moreno

Apenas 48 horas después de la presentación de Fausto Vera, River oficializó este domingo el arribo de Aníbal Moreno. El volante central con pasado en Palmeiras se suma al proyecto de Marcelo Gallardo para 2026, año en el que el Millonario buscará ganar la Copa Sudamericana. La operación se concretó por 7 millones de dólares a cambio de la totalidad de su ficha.

Acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, Moreno selló su vínculo con el club hasta diciembre de 2029. Siguiendo el protocolo utilizado con Vera, la institución emitió primero un comunicado oficial para anunciar el fichaje y, posteriormente, difundió las imágenes del mediocampista posando junto a la cúpula dirigencial.

