Conmoción: una policía murió luego de ser atropellada en un control de tránsito

El hombre habría querido evadir el operativo. Otros dos agentes estuvieron en el momento del accidente, pero resultaron ilesos.

Hoy 19:34

Una agente de tránsito murió luego de ser atropellada mientras trabajaba en un control de tránsito: la Justicia detuvo al conductor e intenta determinar si quería evadir el operativo cuando la embistió.

El dramático episodio ocurrió este sábado en la ruta 9, poco antes del ingreso por el acceso sur a la ciudad de Oliva, en Córdoba.

De acuerdo a los primeros datos brindados por la Policía, el conductor de una camioneta Ford F-100 perdió el control del vehículo y atropelló a la joven identificada como Milagros Cuello, quien prestaba servicio en la sección Rural.

Si bien todavía se desconocen las causas del trágico hecho, las primeras hipótesis indican que el hombre habría querido esquivar el control de la Patrulla Rural. “El control estaba bien señalizado, será trabajo de la investigación determinar qué pasó”, indicó una fuente del caso a El Doce.

La oficial, quien prestaba servicio en Oliva, pero tiene domicilio en la ciudad de Córdoba, fue trasladada de urgencia al hospital local. Sin embargo, murió poco después de arribar.

Otros dos policías que también participaron del operativo fueron testigos del violento episodio, pero no sufrieron heridas.

El conductor, por su parte, fue detenido y rápidamente se le realizó el test de alcoholemia que dio negativo. El caso quedó en manos de la fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, aunque se espera que el lunes sea trasladado a la de Oliva, correspondiente a la fiscal Mónica Biandrate.

En el lugar ya se realizaron pericias por parte de Policía Judicial y se aguarda que el hombre sea imputado por homicidio culposo. Según precisaron fuentes del caso, en los próximos días podría ser trasladado a la ciudad de Río Tercero.

