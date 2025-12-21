Ingresar
Acassuso ascendió y jugará en la Primera Nacional en 2026 tras derrotar a Armenio en la serie

El Quemero jugará en la segunda categoría del fútbol argentino tras empatar ante el Tricolor 1-1 en Maschwitz por la vuelta de la final del Reducido de la Primera B. En la ida, había ganado por 1-0 en su casa.

Hoy 19:50
Acassuso

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras igualar 1-1 frente a Deportivo Armenio en el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera B. El conjunto de Boulogne se quedó con la serie por 2-1 en el global y la próxima temporada jugará en la segunda categoría del fútbol argentino luego de 79 años.

El Quemero golpeó primero en Maschwitz con el gol de David Escalante, que estiró la diferencia y le dio tranquilidad al visitante. El Tricolor reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate con un tanto de Nahuel Troxler, pero no le alcanzó para revertir la historia y forzar un nuevo desenlace.

El encuentro de ida se había disputado en el estadio La Quema, donde Acassuso se impuso 1-0 con un tanto de Felipe Senn sobre el cierre del primer tiempo. En aquel compromiso, el Tricolor terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Ian Pérez y Franco Almanza, bajas sensibles para la revancha decisiva.

