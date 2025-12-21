“El déficit es inmoral”: Milei defendió el Presupuesto 2026 y aseguró que garantizará el equilibrio sin subir impuestos

El Presidente afirmó que no vetará la ley aprobada en Diputados y que el Gobierno corregirá el desbalance mediante reasignación de partidas. Ratificó

Hoy 21:11

El presidente Javier Milei se refirió al proyecto de Presupuesto 2026 que fue aprobado en la Cámara de Diputados el último miércoles, donde el oficialismo sufrió un traspié ya que no logró evitar que se respete el texto original, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Las dos medidas, reclamadas por el Gobierno para garantizar la regla de déficit cero, estaban contempladas en el capítulo 11, al que finalmente la mayoría en el recinto decidió dejar afuera.

En diálogo con La Cornisa, conducido por Luis Majul, el jefe de Estado dijo que no vetará la norma y señaló: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", ratificando así que que desde la Casa Rosada ahora apuestan por aprobar como está el proyecto en el Senado, sin modificaciones, cómo había adelantado Infobae.

“Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, valoró el presidente. “Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, insistió,

A pesar de que la normativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la general, la exclusión del Capítulo XI de la ley de leyes representó una derrota para el oficialismo por el desequilibrio que resulta, de acuerdo a los cálculos de Presidencia, con la norma tal cuál como salió de la Cámara de Diputados.

“El déficit es inmoral”, reiteró el presidente Milei y dijo que garantizará una presupuesto equilibrado “sin subir impuestos”.

En otro fragmento de su exposición, el libertario aseguró que al llegar al gobierno la pobreza en el país afectaba al 57% de la población y estimó que con las mediciones actuales esa situación bajó 20 puntos, ubicándose en el 27%.

Por otro lado, el jefe de Estado enfatizó que el gobierno honrará sin sobresaltos el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, que supera los 4.300 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos”, expresó Milei.

“Ya tenemos gran parte del cash y también tenemos previsiones hechas. Sólo de ofertas de RIPO tenemos 7 mil millones de dólares así que estamos tranquilos”, indicó Milei

Milei también se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien sufrió en las últimas horas una peritonitis y fue operada con éxito, y le deseó una pronta recuperación. “Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto”, expresó el mandatario nacional.

Además, el presidente hizo mención a las denuncias que pesan contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, evitando abrir un foco de polémica. “Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA, no tengo porqué hacerlo”, indicó.

Sobre el proceso de baja de la inflación, el presidente Milei confió en que a mediados de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajará a menos del 1% mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, dijo el libertario. Luego, para explicar su argumento dijo que la recomposición de las tarifas de servicios ya se ha producido, por lo cuál eso no presionará en el proceso de inflación. “Nosotros, a diferencia de otros programas nosotros hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente”, reivindicó.

El presidente reconoció que en los últimos meses el proceso de inflación sufrió una aceleración, siendo el último dato correspondiente a noviembre de 2,5%, aunque lo atribuyó a un rezago de la incertidumbre política generada antes de las elecciones, lo que el Gobierno designa como “riesgo kuka”. Lo explicó así: “es cierto que se aceleró. Nuestra hipótesis es que cayó la demanda de dinero. Hay varias formas de validarlo. Bajó el riesgo país a menos de 600 puntos. Eso es un datazo”.

Luego añadió: “La otra forma es la formación de activos externos. Nosotros soportamos una corrida equivalente a 41 mil millones de dólares desde abril, después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a semejante shock el tipo de cambio muy pocas veces tocó el techo de la banda. Es un ejemplo de que el programa está bien hecho”.