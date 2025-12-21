Ingresar
"Tuki" se perdió en el barrio Villa del Carmen y su familia lo busca intensamente

Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 3854068135.

Hoy 21:21

Tuki, un perro de raza caniche, se perdió en el barrio Villa del Carmen y su familia lo busca con urgencia. 

El animal tiene una pierna renga, un dato clave para poder identificarlo, y necesita cuidados especiales.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para que Tuki vuelva a su hogar.

