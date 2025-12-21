Nahuel Speck confirmó su salida de Sarmiento de La Banda

El delantero se despidió a través de las redes sociales. Tras un Federal A 2025 irregular y la llegada de Víctor Riggio, decidió no renovar su vínculo con la institución.

21/12/2025

Nahuel Speck puso punto final a su etapa en Sarmiento de La Banda. El atacante de Las Termas de Río Hondo utilizó sus redes sociales para despedirse del club y confirmar que no continuará en el equipo bandeño de cara a la próxima temporada.

El "Rayo" fue parte de un 2025 con altibajos para el Profe en el Federal A, donde el equipo no logró la regularidad esperada. En ese contexto, y luego de recibir nuevas ofertas, el delantero optó por no renovar su contrato tras la asunción del nuevo entrenador, Víctor Riggio, quien ya comenzó a delinear el plantel para lo que viene.

En su mensaje de despedida, Speck dejó palabras cargadas de emoción y agradecimiento: “Se terminó uno de los mejores años de mi carrera, lleno de alegrías y tristezas también. No tengo palabras para definir lo que fue esta locura con este hermoso grupo”, expresó el atacante.

Además, tuvo un reconocimiento especial para la gente del club y un fuerte sentido de pertenencia: “Gracias a todos los hinchas por acompañarnos en las buenas y en las malas mucho más… agradecido siempre. Sarmiento siempre fue, es y será el mejor de la ciudad de La Banda”. Así, el delantero cerró una etapa importante y comienza a definir su próximo destino futbolístico.