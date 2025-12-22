Murió el actor James Ransone a los 46 años

El intérprete, reconocido por sus papeles en IT Chapter Two y la serie The Wire, fue hallado sin vida en Los Ángeles. El informe forense indicó que se trató de una muerte por suicidio.

Hoy 07:20

El actor estadounidense James Ransone falleció a los 46 años. Según informó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, el artista fue encontrado muerto el viernes, y el reporte oficial señaló que la causa fue asfixia por ahorcamiento, compatible con un suicidio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia fue confirmada luego por su esposa, Jamie McPhee, quien le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales. “Te dije mil veces que te amé y sé que volveré a amarte. Gracias por darme los mayores regalos: vos, Jack y Violet. Somos para siempre”, escribió.

Tras su fallecimiento, se lanzó una campaña solidaria en GoFundMe para colaborar económicamente con su familia.

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Ransone estudió en el George Washington Carver Center for Arts and Technology y luego se formó en la School of Visual Arts de Manhattan. Sus primeros trabajos cinematográficos incluyeron Ken Park (2002), de Larry Clark; A Dirty Shame (2004), de John Waters; e Inside Man (2006), de Spike Lee.

Alcanzó mayor reconocimiento por su participación en el cine de terror, interpretando a Eddie Kaspbrak adulto en IT Chapter Two (2019), además de actuar en Sinister (2012) y Sinister 2 (2015). También participó en The Black Phone (2021) y estaba previsto que retomara su personaje en Black Phone 2.

Su filmografía incluye, entre otros títulos, Prom Night (2008), Starlet (2012), Red Hook Summer (2012), Oldboy (2013), Cymbeline (2014), Tangerine (2015), In a Valley of Violence (2016), Gemini (2017) y V/H/S/85 (2023).

En televisión, fue ampliamente recordado por su papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, y también participó en series como CSI, Law & Order, Burn Notice, Hawaii Five-0, Treme, Bosch y Poker Face.

A lo largo de su vida, Ransone habló públicamente sobre sus problemas de salud mental, denunció haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia y relató su recuperación tras una adicción a la heroína que se extendió por cinco años. En 2018 fue galardonado con el Film Independent Spirit Awards.

Le sobreviven su esposa Jamie McPhee y sus hijos Jack y Violet.