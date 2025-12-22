La Navidad de los Pueblos organizada por la Municipalidad recibió a numerosos vecinos

La propuesta cultural se desarrolló en el Parque del Encuentro y reunió a familias y colectividades en una celebración marcada por la diversidad, la música, la danza y la gastronomía típica.

Con el acompañamiento del público y la participación de colectividades, la Municipalidad de la Capital realizó en el Parque del Encuentro la “Navidad de los Pueblos”, un espectáculo artístico que celebró la diversidad cultural a través de la danza y la música de distintas regiones del mundo.

El evento contó con la presentación de elencos que representaron prácticas culturales de diferentes países, ofreciendo un recorrido lleno de color, tradición y encuentro, en el marco de las celebraciones navideñas.

También en el predio se dispusieron stands gastronómicos, donde los vecinos pudieron disfrutar de comidas y sabores típicos de distintos pueblos.

La actividad formó parte del programa “Una Navidad en Comunidad”, impulsado por la Municipalidad de la Capital durante el mes de diciembre, que ofreció a los vecinos diversas propuestas culturales, sociales y ferias de emprendedores, promoviendo el encuentro y la participación comunitaria.