Calidad de Vida de la Municipalidad informó en donde se realizará su programa de fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que abarcará esta semana su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos que se desarrollan a lo largo del año.

Hoy 08:08

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

El martes las tareas se localizarán en los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque Aguirre, Juan XXIII y San Francisco.

El viernes se fumigará en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.