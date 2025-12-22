Golpe al narcotráfico en Córdoba: desbaratan megabanda y hay 13 detenidos

El procedimiento incluyó múltiples allanamientos y el secuestro de una importante cantidad de droga.

Hoy 08:50

Un golpe al narcotráfico sacudió a la ciudad de Córdoba. Después de seis meses de trabajo encubierto, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un megaoperativo que terminó con 13 personas detenidas, entre ellas tres hermanos señalados como líderes de una organización dedicada a la venta de drogas.

El procedimiento incluyó 10 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital: San Roque, Villa Aspacia, Villa Adela, Villa Martínez, Parque Ituzaingó (2), Residencial San Roque, Las Flores (2) y Las Violetas. En cuatro de esos domicilios, los investigadores detectaron que funcionaban como verdaderos puntos de venta de estupefacientes.

Durante los operativos, los equipos de la FPA, junto a personal de investigaciones y canes detectores de narcóticos, incautaron 858 dosis de marihuana y 350 de cocaína. Además, secuestraron $1.904.600 en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Según informaron fuentes oficiales, tres de los detenidos ya tenían antecedentes por narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una banda con experiencia y estructura.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno supervisó todo el procedimiento y dispuso el traslado de los detenidos y las pruebas a la sede judicial. La investigación avanza en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.