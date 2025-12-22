El Gobierno autorizó que se organicen “microeventos” dentro del Parque Nacional Iguazú

El aval llegó a través de una resolución de la Administración de Parques Nacionales publicada este lunes en el Boletín Oficial. Qué se podrá hacer.

Hoy 09:04

El Gobierno autorizó la organización de "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las Cataratas consideradas entre las siete maravillas naturales del mundo y que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El aval llegó a través de una resolución de la Administración de Parques Nacional que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y que, entre otras pautas, establece que los eventos podrán tener un máximo de 60 personas y que no se podrán utilizar drones ni equipos de música.

Al explicar los motivos por los que avala este tipo de actividades, en la resolución 460/2025 el Gobierno sostiene que la intendencia del Parque planteó la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes.

Además detalló que los espacios previstos para su realización son "sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza".

Ahora, a partir del aval oficial, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú podrá tramitar y emitir la autorización para la realización de microeventos en el Área Cataratas y las autorizaciones tendrán validez por un año.

En los anexos de la resolución se establece además que se podrán hacer un máximo de dos microeventos por día y se prohíbe "la amplificación sonora eléctrica o a batería" y "el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional".

En cuanto a la infraestructura que se puede utilizar para la realización de los "microeventos" sostiene que se permiten los elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto y que quedan prohibidas las estructuras fijas o ancladas al piso y los cierres totales del área.