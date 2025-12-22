Sorpresa en el Bº Huaico Hondo: hallaron un oso melero trepado a un árbol en un terreno baldío

El operativo se activó cerca de las 7 de la mañana, sobre la calle Lázaro Soria. Intervino personal de Comisaría Novena, Fauna y un equipo de Búsqueda y Rescate para bajar al ejemplar.

Hoy 10:02

Un inusual episodio sorprendió este lunes por la mañana a vecinos del barrio Huaico Hondo, cuando un oso melero apareció trepado a un árbol dentro de un terreno baldío, lo que activó un operativo policial y la intervención de especialistas en fauna silvestre.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7, en calle Lázaro Soria, entre Av. Belgrano y Pasaje 93, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 9 – División Seguridad Ciudadana Nº 17.

Según el parte, la alerta llegó cuando vecinos observaron la presencia del animal a varios metros de altura y dieron aviso inmediato. Personal policial se entrevistó con Daniel David López (33), domiciliado en barrio La Católica, quien relató que advirtió al ejemplar mientras caminaba por la zona y lo vio trepado sobre un árbol en un lote abandonado.

Ante la situación, se convocó al especialista de Fauna, Omar Rodríguez Núñez (60), quien confirmó que se trataba de un oso melero, pero señaló que no contaba con una escalera u otros elementos técnicos para descenderlo con seguridad.

Por ese motivo, se realizaron coordinaciones con personal de Búsqueda y Rescate, que colaboraría con escalera, soga y jaula de contención para asegurar al animal sin poner en riesgo a terceros ni lesionarlo.

La Fiscal Dra. Jacobo dispuso que intervenga Bosques y Fauna, se labren las actuaciones correspondientes y se eleve el informe oficial una vez completado el procedimiento.

Según explicaron fuentes oficiales, el oso melero no representa una amenaza directa, aunque puede reaccionar si se siente acorralado, por lo que se recomienda no intentar capturarlo por cuenta propia y dar aviso siempre a las autoridades.