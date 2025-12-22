El precio de la carne registró un fuerte aumento y anticipan más ajustes

El incremento estuvo impulsado por una menor oferta y cambios estructurales en la ganadería que impactan en los precios.

Hoy 10:24

El proceso de desinflación se está viendo interrumpido, en parte, por una marcada suba en los alimentos, impulsada por los aumentos en el precio de la carne. Hay factores estructurales en el sector ganadero que están motorizando el incremento y podría tratarse de una tendencia que llegó para quedarse.

De acuerdo al Indec, la inflación minorista de noviembre se ubicó en 2,5%, el nivel más elevado de los últimos 6 meses. El rubro que más aportó a la suba mensual fue Alimentos, traccionado principalmente por el encarecimiento de la carne, cuyos cortes relevados registraron aumentos que, en algunos casos, multiplicaron por cuatro el promedio general.

En ese contexto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) publicó su informe mensual de precios minoristas correspondiente a noviembre, basado en una canasta ampliada de cortes. El relevamiento reflejó un incremento promedio del 8,2% respecto de octubre y una suba interanual del 72,8%, un guarismo ampliamente superior a la inflación acumulada del 31,4% en igual período.

El comportamiento fue distinto en otras proteínas animales: tanto el pollo como el cerdo exhibieron incrementos interanuales en línea con la inflación general, cercanos al 32% y 33%, respectivamente.

Este dato, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) relativiza la posibilidad de vincular el fuerte ajuste en el precio de la carne vacuna con un mayor dinamismo del consumo interno.

Al respecto, la entidad señaló: “Si bien el poder adquisitivo del consumidor local muestra una leve recomposición —los datos del RIPTE a octubre indican un aumento interanual del 39%, frente a un IPC del 33,6%—, dicha mejora no alcanza para explicar la magnitud del incremento registrado en el precio de la carne vacuna en relación con el resto de los bienes y servicios demandados por el consumidor".

“Detrás de la suba en el precio de la carne existen factores de oferta que están traccionando con mayor intensidad —en términos relativos— que la demanda local. En este sentido, el aumento en el precio de la hacienda en pie, que comenzó a registrarse a mediados de octubre, es el principal factor que está presionando al alza los valores en los mostradores, aunque sin un traslado pleno debido a la necesidad de los eslabones intermedios de sostener el nivel de actividad", precisó el informe de la BCR.

A mediados de noviembre, la distancia frente a los valores de la hacienda en pie, e incluso respecto de la carne mayorista, evidenciaba un atraso estimado de entre 10 y 15 puntos porcentuales.

A su vez, en el transcurso del último mes y tomando como referencia los promedios de la semana pasada, el precio del novillito liviano en el MAG volvió a subir cerca de un 10%, al escalar de $4.000 a $4.400 por kilo vivo.

En paralelo, la cotización de esta misma categoría en gancho mostró un alza del 7,5%, de acuerdo con cifras del CCDH (Centro de Consignatarios Directos de Hacienda), al pasar de $7.000 a un valor promedio de $7.525 por kilo.

“Detrás de esta suba en el precio de la hacienda existen factores estructurales de escasez de animales, a los que se suman ciertos cambios en la dinámica productiva que también impactan —de manera transitoria— sobre el nivel de oferta disponible", explicó la BCR.

“Dentro de los factores estructurales, el principal es sin duda el precio del ternero que, si bien suele reflejar una menor disponibilidad estacional para esta época del año, actualmente presenta una oferta anual limitada frente a una demanda sostenida. Esto ha llevado a que sus valores se ubiquen en niveles históricos”, agregó.

A este escenario se agregan las favorables condiciones forrajeras que predominan en la actual primavera, un factor que posibilita una mayor retención de hacienda liviana en los establecimientos y refuerza la presión alcista sobre los precios de la invernada.

“Más allá de la tensión estructural existente entre la disponibilidad de hacienda —afectada por la retracción del stock ganadero registrada en los últimos años— y la sólida demanda internacional que exhibe el mercado de carnes, podría estarse configurando un cambio transitorio en la estacionalidad de la oferta de animales para faena. Esto se reflejaría en subas en el precio de la hacienda que estarían anticipando parte del movimiento habitual que suele observarse hacia el segundo bimestre del año”, sostuvo la BCR.

“El punto central consiste en evaluar si los eslabones intermedios podrán seguir amortiguando los aumentos en el precio de la hacienda, evitando un traslado prematuro al consumidor que afecte negativamente el ritmo de ventas en un momento sumamente sensible para sector comercial”, concluyó.

De momento, en la tercera semana de diciembre, según LCG, la carne no mostró variaciones de precios. Igualmente, en su último relevamiento, Analytica indicó que en el promedio de las últimas 4 semanas la categoría carnes y derivados subió 4,8%.