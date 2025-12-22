Buques petroleros: Venezuela anunció la salida de un barco de Chevron hacia los Estados Unidos

En medio del bloqueo de Trump. La informó la vicepresidente ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, mientras crece la tensión bilateral.

Hoy 11:16

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que salió desde territorio venezolano de un buque de la empresa estadounidense Chevron con destino a Estados Unidos, cargado con petróleo venezolano.

Según explicó la funcionaria, la operación se realiza "con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera", en el marco de los acuerdos vigentes y de la legalidad nacional e internacional.

Rodríguez subrayó que "Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional", al tiempo que reafirmó la determinación del país de continuar avanzando pese a las presiones externas.

"Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria", expresó la vicepresidenta ejecutiva en su declaración oficial difundida mediante la red Telegram.

El anuncio se produce en un contexto de elevada tensión, luego de que el pasado 10 de diciembre fuerzas militares de Estados Unidos asaltaran un buque petrolero que transportaba 1.900.000 barriles de crudo venezolano.

En esa ocasión, las autoridades venezolanas denunciaron la confiscación del petróleo, de la embarcación, y la retención de la tripulación, calificando el hecho como un grave acto de robo y piratería.

Caracas denunció el sábado un segundo asalto por parte de Estados Unidos contra un buque que trasladaba petróleo venezolano, cuya tripulación permanece en condición de desaparición forzada.

Estos hechos se suman, según las autoridades venezolanas, a un despliegue militar inédito de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, así como a graves amenazas formuladas recientemente contra el país sudamericano.

El Gobierno venezolano ha reiterado que continuará defendiendo su soberanía, sus recursos energéticos y el cumplimiento del derecho internacional frente a lo que considera acciones arbitrarias y hostiles de la Casa Blanca.