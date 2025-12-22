Aseguran que Rusherking está saliendo con una azafata de Guido Kaczka

“Los mismos fondos". Gossipeame dio a conocer fotos publicadas el mismo día y con fondos idénticos que despertaron sospechas en redes sociales.

Hoy 12:02

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y, esta vez, el foco quedó puesto en Rusherking, quien quedó envuelto en fuertes rumores sentimentales. La información fue develada por Gossipeame, el perfil de noticias de espectáculos que lidera Marcia Frisciotti, y que suele anticipar primicias del mundo del entretenimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según expuso Gossipeame, comenzaron a circular capturas y comparaciones de fotos que vinculan al cantante con Stephanie Jegier, una azafata del programa que conduce Guido Kaczka. El dato no pasó inadvertido: las imágenes fueron subidas el mismo día y casi en el mismo horario, con fondos idénticos que despertaron sospechas inmediatas.

Las publicaciones, fechadas el 13 de noviembre, muestran selfies frente al espejo y en espacios comunes —baños y ascensores— que se repiten en distintas “fotis”. Para los seguidores más atentos, no sería la primera coincidencia, ya que aseguran que estas señales se vienen acumulando desde hace semanas.

“Me lo estoy guardando desde el 13/11, pero si ponen fotos con los mismos fondos…”, escribieron desde el perfil, dando a entender que Rusherking estaría chongueando —o algo más— con la azafata del ciclo televisivo.