Independiente BBC recibe a Amancay buscando cerrar el año con una alegría

El elenco santiagueño enfrenta el conjunto riojano en el último partido de 2025.

Hoy 11:53

Independiente cierra el año en casa y tendrá este lunes su última presentación de la temporada 2025 en La Liga Argentina. El Diablo recibirá a Amancay de La Rioja en el Estadio Israel Parnás, en un cruce que también marcará el cierre anual para toda la categoría.

El duelo enfrentará a equipos con realidades distintas. Independiente se ubica 11° en la tabla, con un récord de seis triunfos y siete derrotas, pero llega en clara remontada. Un triunfo lo dejaría con balance neutro y un cierre anímico más que positivo tras un crecimiento sostenido en las últimas semanas.

El punto de quiebre fue la dura caída ante San Isidro. Desde entonces, el equipo dirigido por Eric Rovner ganó cinco de sus últimos seis partidos y mostró una versión más sólida, especialmente en el costado defensivo. Hasta aquel encuentro, el promedio de puntos recibidos era de 89,7, mientras que actualmente el Diablo baja ese registro a 77,4 puntos en contra por partido.

En ataque, los santiagueños cuentan con armas de peso. Cristian Amicucci es la gran figura con doble doble de promedio (18,4 puntos y 11,8 rebotes), acompañado por Kobe Julien (15,6 ppp) y Morera (14,3 ppp). Además, la llegada de Andrés Lugli le dio un salto de calidad al equipo: el oriundo de Esperanza aporta 14,3 puntos y 11,7 rebotes por juego, sumando presencia y liderazgo.

Del otro lado estará Amancay, que llega cuarto en la tabla con un récord positivo y buen ánimo tras vencer a Estudiantes de Tucumán, alcanzando su octava victoria en 13 presentaciones. El Canario, conducido por Gabriel Albornoz, se caracteriza por su juego colectivo y partidos de marcador bajo: promedia 74,3 puntos a favor, pero suele dejar a sus rivales por debajo de esa cifra.

En el plano individual, los riojanos muestran regularidad ofensiva, con tres jugadores en doble dígito: Pablo Osores (14,9), Mauro Araujo (13,8) y Diego Peralta (12,9).

La invitación está hecha. Dos viejos conocidos, protagonistas de una intensa semifinal de conferencia en la última temporada, vuelven a verse las caras en Santiago del Estero.

El partido comenzará a las 22 horas, será arbitrado por Jorge Chávez y Alejandro Costa, y tendrá como comisionado técnico a Omar Abdala. Un cierre de año con promesa de buen básquet.