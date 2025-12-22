El Instituto San Martín de Porres inscribe para sus cinco carreras

Se trata de propuestas académicas de 3 y 4 años de duración, con títulos oficiales de validez nacional.

El Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres (ISMP) inscribe para el ingreso 2026, a sus cinco carreras: Tecnicatura Superior en Instrumentación en Instrumentación Quirúrgica, en Laboratorio, Hemoterapia, Radiología y Trabajo Social.

Se trata de propuestas académicas de 3 y 4 años de duración, con títulos oficiales de validez nacional, que se destaca ofrecer prácticas profesionalizantes desde el primer año, lo que constituyen un pilar fundamental en la formación de los estudiantes, ya que permiten articular los conocimientos teóricos, con las realidades y demandas del futuro entorno laboral, también brindan la oportunidad de interactuar con profesionales en ejercicio, enriqueciendo la formación y facilitando la construcción de redes que son clave para su futura inserción laboral.

El proyecto educativo se destaca, además, por ofrecer una sólida formación académica en un entorno institucional acorde a las exigencia académicas y pedagógicas actuales junto a un equipo docente altamente calificado.

El proceso de inscripción para el ciclo 2026 es ágil y sencillo, se realiza mediante un formulario virtual con requisitos mínimos. Las vacantes son limitadas, los ingresantes deben tener terminado el secundario y realizar un taller de ingreso, no eliminatorio en el mes de marzo.

Quienes deseen recibir más información pueden comunicarse al 3855169938, consultar la página web www.ismp.edu.ar o dirigirse personalmente al ISMP, de Urquiza y 25 de Mayo, de la ciudad Capital, de lunes a viernes de 17 a 20.30.